Wanda Nara, la mánager más codiciada por los futbolistas

Rememorando aquél momento, Zaira Nara describió a su hermana como una “leona total” a la hora de representar los intereses de su esposo. “En Milán, estábamos con Jakob (von Plessen), en un hotel divino al que habíamos ido a cenar. Wanda venía negociando la renovación de Mauro. Y es intensa en la negociación, es de esas personas que te cuelgan el teléfono diciéndote ‘cuando llegues al número que te estoy diciendo me llamás y si no no me llames”, relató.