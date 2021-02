Wanda Nara hizo una profunda reflexión frente al espejo

Wanda Nara debe ser una de las famosas argentinas que más críticas ha recibido a lo largo de los años por su apariencia. Fuerte, ella siempre hizo caso omiso a las mismas, que según dice, provienen más que nada de mujeres.

En su cuenta de Instagram decidió romper con los moldes de los filtros y el photoshop y mostrarse como es en ropa interior junto a una profunda reflexión.

La empresaria, mediática y modelo, esposa y representante de Mauro Icardi, delantero del PSG de Francia, impactó con su relato: "Cada cuerpo de la mujer vive una revolucion diferente. Mi cuerpo vivio 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo, ninguna extension de piel, ninguna lipo", confiesa.

"Esperé... bajé 5 veces de peso. Escuché críticas y mas críticas (casi siempre de mujeres)", advierte.

"Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige que hacer con su estética. Apruebo todo lo que nos haga sentir mejor. Y nunca me lastiman las críticas. Todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo mas duro mas flaco. Lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad eso no lo cambia un filtro un cirujano y ningun retoque. Muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad. Esa te gana o te pierde para siempre", aseguró en Instagram con firmeza.

"Buen San Valentín", deseó en la previa del Día de los Enamorados.