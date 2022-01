Wanda Nara habló de la relación de su hijo Valentino con Mauro Icardi

Wanda Nara también habló de todos sus hijos y señaló en qué se parecen a ella. "¿Qué tienen de vos cada uno de tus hijos?", le escribieron y ella respondió: "Valu mi sensibilidad, Coki mi manera de ver las cosas, Benchu muy de hacer amigos y grupos como yo, Francesca es mi reflejo e Isabella mi sentido del humor, mi personalidad está en ella muy fuerte".

Wanda Nara le hizo un costoso regalo a Mariano de la Canal: "Vale más de 3 mil dólares"

Mariano de la Canal mostró en su cuenta de Instagram el costoso regalo que le hizo Wanda Nara.

"Gracias wanda_nara por este regalito", escribió en sus historias de Instagram el actor y subió una foto en la que se lo ve posando con una cartera exclusiva de Christian Dior.

"Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", le contó el fan de Wanda a Revista Pronto.

Además contó que se puso a averiguar el precio del regalo: "No lo puedo creer: es una cartera que vale más de tres mil dólares y no sé si quedármela o venderla".