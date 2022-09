Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo Wanda en el posteo.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Antes, la rubia le respondió a una seguidora, que le preguntó: "¿Hace cuántos años que estás casada con Mauro?". "Estuvimos 9 años", precisó la botinera, dejando en evidencia que estaría distanciada del jugador.

Algunos usuarios dudan de la veracidad de la ruptura sentimental entre Wanda y Mauro. Hay quienes creen que se trata de una nueva movida de prensa de la empresaria. Lo cierto es que, por el momento, ella no quiere dar demasiados detalles y eso abre la puerta a más dudas.