Wanda Nara celebró su cumpleaños con L-Gante y su familia

En tanto, entre los invitados pudo verse a animadamente a figuras como Donato de Santis, Marley y Majo Martino, entre otros. Y como no podía ser de otra manera, Wanda también se dio el gusto de subir al escenario montado en su jardín para entonar su hit Bad Bitch, bajo la atenta mirada de su novio, Elián Valenzuela.

Además, después de soplar las velitas junto a sus cinco hijos y recibir un enorme ramos de flores de parte del referente de la cumbia 420, Nara y L-Gante terminaron bailando acaramelados adentro de la piscina.

Este lunes Wanda Nara celebró su cumpleaños y, antes de entrar al festejo, su novio L-Gante habló con LAM (América TV).

"Yo vengo dando regalos desde hace tiempo. No puedo decir qué es lo que le voy a regalar, porque me van a cagar la sorpresa. Ahora se van a enterar cuando se hagan las 12", respondió el cantante de RKT cuando le preguntaron por el regalo que le dará a la rubia, quien cumple 38 años.

Luego, le consultaron por su vínculo con la China Suárez y Elián Valenzuela aseguró: "Yo nunca genero problema con nadie. Yo trato bien a todos. Que le quede lo mejor de mí a toda la gente".

Más adelante, Pepe Ochoa le preguntó por los dichos de su ex, la mamá de su hija Jamaica, Tamara Báez, sobre una supuesta infidelidad con Wanda. "Respeto los ideales de cada uno y también me gustaría que respeten los míos. No se puede pedir todo, por eso me ocupo de mis cosas y no me importa mucho lo que digan. Lo que diga mi entorno, mi círculo sí, pero gente que no vive en mi día a día puede hablar lo que quiera porque no va a saber nunca cómo es", afirmó.

"¿Pero salías con Wanda cuando estabas todavía casado?", quiso saber la angelita Fernanda Iglesias. "No, sería irrazonable. Una cosa es que la conozca en ese tiempo, pero de salir, estar en pareja, imposible. Yo he estado con otras personas, pero como no son famosas, Tamara o cualquier persona no va a hablar de eso", contestó L-Gante.

Cabe recordar que el domingo que Wanda había estado en el living de Susana Giménez, Báez la había cuestionado duramente a través de las redes sociales.

“Yo les confirmo que ella se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys (Palacios) por teléfono y me lo negaba. En fin... siempre tuve la razón”, había señalado Tamara en un comentario de un vivo de Yanina Latorre en Instagram.