Viralizaron el particular dato que Jesica Cirio recibió sobre Elías Piccirillo antes de su boda

Una vidente anunció lo peor para Jesica Cirio

Mariam Caleiro, reconocida tarotista y astróloga del mundo de la farándula, dio a entender que el final de la carrera de la conductora estaría muy cerca. “Es la ley del karma. No veo una videncia clara sobre esta gente porque hay mucha oscuridad de por medio, pero sí siento que a ella le llegó el momento. La fruta cae de madura, no veo un futuro bueno para esa chica, está decayendo todos los días”, disparó en un video.

El viernes, en diálogo con TN, el abogado de Piccirillo sostuvo que Cirio no tiene nada que ver en este caso, y explicó por qué su cliente se negará a declarar: “Todavía no conozco el hecho concreto ni las pruebas. No pude ver el expediente. Él sostiene que es inocente. No hay ninguna deuda con Francisco Hauque. Él puede explicar cómo se hizo millonario. Es dueño de un banco y sus autos y casas están a su nombre”.