Video: Sabrina y Denisse se dieron un fogoso beso en Gran Hermano

Las participantes sorprendieron a todos al darse un fogoso beso en medio de la fiesta en el jardín de la casa. Sabrina se acercó a Denisse y, tras sonreirle, la besó. Al ver la escena, sus compañeros comenzaron a gritar eufóricos.

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y los fans enloquecieron. “Contenido de calidad”; “Se chaparon fuerte y seguían jajaj”; “WTF. Este plot twist no me lo esperaba”, comentaron algunos, mientras que otros las acusaron de hacer lo que sea con tal de llamar la atención.