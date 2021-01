Usaron a un femicidio como consigna en un juego

“Flojo el juego de Leo Montero, retrocede mil años”; “Usan femicidios para juegos pero nosotras exageramos”; “Quiero saber si solo a mí me parece cualquiera”; “El nivel de falta de perspectiva de género en los medios masivos de comunicación da miedo. No, no es solo Leo Montero: él puso la cara, detrás hay todo un equipo en el que nada de esto hizo ruido”. Esos fueron tan solo algunos de los tuits para expresar el repudio al programa.

Lala Pasquinelli, abogada, artista y autora de la cuenta de Instagram Mujeres que no fueron tapa, dijo: “No solo me parece peligroso, sino realmente inadmisible, y forma parte de una práctica que se llama pedagogía de la crueldad y de la espectacularización de la violencia. Los medios enseñan y normalizan la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, contribuyendo a la construcción de una cultura que desprecia la vida de las mujeres: no solo las aniquila sino que las vuelve a cosificar incluyéndolas en un juego a ver si acertás dónde mataron a una piba”.

La especialista calificó la pregunta de “cruel”, no solo por el contenido, sino por cómo está formulada: “‘Dónde apareció el cuerpo’, más cosificante que eso no sé qué puede haber. Es inadmisible más allá de que se hagan los interesados en la temática incluyendo un informe o lo que sea; no es la forma y no es el lugar, y eso hace que se convierta en parte del problema, porque normalizamos. Qué efecto tiene hablar de esa forma como parte de un juego donde si acertás te ganás unos mangos, ¿qué construye? Refuerza la idea de que nuestras vidas no valen nada, como si no fuéramos personas, algo que aparece en un lugar”.

Pasquinelli aseguró que este episodio se encuadraría en lo que se denomina “violencia mediática”, y considera que “debería haber sanciones patrimoniales y que impliquen capacitaciones”. “Me produce rechazo, y no entiendo si sucede por ignorancia, intencionalidad o si creen que hablando de esta manera (en un juego) están contribuyendo a sumarse a esa ola de ‘somos aliados feministas’. Me preocupa el desconocimiento”.

Para cerrar, Pasquinelli destacó la “insensibilidad” al mencionar de esa manera el femicidio de Lola: “¿Cómo a nadie se le ocurrió pensar qué siente la familia, las amigas y las personas cercanas, no solo en el público? Me parece de un nivel de crueldad infinito”.

Teleshow intentó comunicarse con Leo Montero, pero el conductor prefirió hablar del tema solo a través de sus redes sociales. “Aclaración. Pedimos disculpas en nombre de Mejor de Noche, Canal Nueve y Kuarzo por haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben ustedes con el respeto y altura que me manejo con estos temas. Gracias”, escribió en su Twitter.

Desde la productora también se refirieron a lo ocurrido: “Pedimos disculpas en relación al episodio sucedido en la emisión del día 5 de enero de Mejor de noche, en referencia a la pregunta sobre un femicidio. Pedimos nuestras más sinceras disculpas a la familia y a los televidentes por el error cometido”, fue el comunicado de Kuarzo AR volcado en Twitter. Aunque no emitió ningún comunicado, El Nueve retuiteó los posteos del conductor y de la productora.

En el programa del martes, una vez terminado el juego de preguntas y respuestas, se presentó el informe que contaba con imágenes de archivo sobre Lola Chomnalez, a seis años de su femicidio. Luego Montero entrevistó al abogado de la familia en Uruguay, Juan Raúl Williman.