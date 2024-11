Una vidente fue contundente con la relación entre Nicki y Enzo Fernández

Si bien en un primer momento trascendió que el vínculo entre los dos comenzó hace muy poco, la vidente cubana deslizó que la joven cantante tenía un "amor muy escondido" en ese entonces.

“Tenían tres meses saliendo. Pluma se empeñó en andar con ella, pero ella no. Ella siempre lo negaba. Le decía que era como un perro, no le daba el beso en público, le sacaba la vuelta porque Nicki se me hace muy buena niña y talentosa. Pero como que traía un amor escondido, muy escondido”, disparó sin filtro Mhoni Vidente sobre la relación a escondidas que habría mantenido Nicki por aquel entonces y que apuntaría a Enzo.

Cabe recordar que Enzo Fernández ya le habría confirmado él mismo a su ex Valentina Cervantes de su relación con Nicki luego de que se hiciera público el tema y ella se instale en Buenos Aires con sus hijos.