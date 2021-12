Una ex Gran Hermano denunció a Fabián Gianola

En un móvil con A la tarde (América TV), la ex Gran Hermano mencionó cómo era la actitud del actor con la mayoría de las mujeres del elenco. "Te besaba cerca de la boca. Te apoyaba en algún pasillo. Un día me llamó a su camarín para repasar la letra. Estaba en ropa interior y con las piernas abiertas", detalló.

Sánchez indicó que, después de ese hecho, trató de tener el menor contacto posible con Gianola. "Ya no lo soportaba más. Empecé a llegar sobre la hora. Me maquillaba en mi casa para no tener que estar tantas horas en el canal", sostuvo.

Piden que Fabiola Yañez declare en la causa por abuso contra Fabián Gianola

Fabián Gianola está en la mira de la Justicia por 6 denuncias de distintas mujeres que aseguran que sufrieron abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

Fernanda Meneses fue una de esas mujeres. La actriz presentó una denuncia penal contra Gianola, en 2018, luego de haber trabajado juntos en un programa de humor en El Nueve.

Ahora, por medio de su abogado, Alejandro Cipolla, Meneses pidió que Fabiola Yañez declare en la causa contra el actor.