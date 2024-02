La respuesta de Yanina llegó rápido: “Atendeme pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos”.

“¿Vos me venís a decir a mi que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, fueron algunas de las fuertes palabras en respuesta por parte de la panelista.

Luego se sumó Caniggia que posteó: “Te dejó tu marido que tenía el cu.. re coj.. Nadie te quiere por bocona, eso lo tenés re asumido… Grasa, mersa y trucha como helado de Grido… Y ahora ¿Yanina qué? Si te quedaste sin apellido”, disparó “El Emperador”.