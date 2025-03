Trascendieron más detalles del encuentro entre Icardi y la madre de Wanda

Nora es la persona acordada por las partes para interceder para hacer entrega de las menores en un contexto de armonía y eso es lo que sucedió ese día.

"No es verdad que le dijo que las nenas iban con los perros o no iban. Simplemente le contó que las chicas querían llevarse a sus perritos, están las autoridades del colegio como testigo. Dijo eso y se fue", aclaró el abogado de Wanda Nara.

Sobre cómo estaba de ánimo Mauro Icardi en el colegio horas antes del escándalo, el letrado manifestó: "Él ya venía él con un estado de enojo previo, probablemente porque la resolución se conoció unos minutos antes y decía que no podría estar presente su pareja en estos días que estaba con las menores".

"Wanda me llama para avisarme que desde el colegio, le habían confirmado que se habían retirado bien y justo ahí me dice que estaban entrando las nenas al edificio. Entonces le pido que por favor intentara ver qué había pasado y empecé a escuchar llantos del otro lado del teléfono. Ahí me fui al edificio", confirmó Payarola.

Y luego de lo sucedido en el Chateau Libertador, el abogado sentenció: "El Juez de menores debe tomar hoy conocimiento del estado de las niñas para tomar una decisión".