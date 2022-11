Tras 2 noches de pasión, Maxi explicó por qué dejó a Juliana en "Gran Hermano"

La ruptura se conoció a través de un video en el que ambos se encuentran haciendo la prueba semanal en la piscina. “¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?”, quiso saber ella, haciendo referencia a Alexis, y la respuesta de él fue contundente: “No, no hablé con nadie”.

Varias horas después, se viralizó la charla en la que el cordobés le explica los motivos a Agustín, que este domingo podría abandonar la casa por estar nominado. “Tiene cosas que ya he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viendo el inicio de mi relación más tóxica. Por ella, sobre todo, porque es muy sensible. Un día se va a sentir medio bajón y otro todo bien. Quiero que tengamos una linda relación porque la quiero un montón”, pronunció.

Tras separarse, Juliana eligió vincularse un poco más con el grupo de “Los Primos”, que no simpatizan mucho porque la consideran una persona falsa.