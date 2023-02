Tomás Holder: "Ingerí todo tipo de drogas"

Este viernes, Tomás Holder estuvo en el piso de LAM (América TV) y contó que estuvo en tratamiento psiquiátrico para tratar sus adicciones: "Viví muchos excesos y joda. Salía de lunes a lunes. No joda de la buena. Por suerte, tengo una familia que me dijo: '¡Basta!'".

"Estaba descontrolado. Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: 'Hasta acá llegué'", agregó.

El ex GH se mostró conforme el giro que dio en su vida: "Volví a los buenos hábitos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada".

Al finalizar, Holder reveló que está haciendo terapia para manejar los excesos. "Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo", concluyó.