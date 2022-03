Telefe explicó por qué Iván de Pineda no estará en La Peña de Morfi

Luego, agregó sobre la versión de malestar de Iván: "No se sentía cómodo en la dupla con Jésica Cirio. Y eso fue determinante".

Además, Luli Fernández fue contundente con el motivo por el cual Iván de Pineda no es el conductor del exitoso ciclo de los domingos de Telefe, más allá de que Gerardo Rozín en vida lo haya elegido: "No quería conducir con Jésica Cirio".

El verdadero motivo por el cual Iván de Pineda no estará en La Peña de Morfi

Este medio habló con las autoridades de Telefe y desmintieron la información brindada por el ciclo que se emite por El Trece.

"Iván iba a ser un reemplazo en un principio mientras Gerardo se reponía de su salud y así poder arrancar con el programa ahora en marzo. Se estimaba que fuese algo temporario haciéndole el soporte a Gerardo. Pero el contexto cambió cuando Gerardo fallece", le dijeron desde Telefe a este portal.

"No es que Iván se baja de la conducción. En realidad como él ya tiene dos proyectos con el canal, Pasapalabra los fines de semana y un ciclo de viajes para más adelante, él no puede asumir la responsabilidad de hacer la conducción durante todo el año. Es simplemente por eso y no por las versiones que circularon", agregaron desde la emisora ubicada en el barrio de Martínez.

Por otro lado, cuando se consultó qué pasará con la continuidad del programa, dijeron: "La Peña de Morfi este domingo no saldrá, pero volverá el otro domingo cuando ya se confirme quién será el nuevo conductor".