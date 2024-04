Taylor Swift aprovechó el eclipse para presentar un fragmento de la letra de una de sus nuevas canciones

Varios artistas se sumaron a este fenómeno natural y compartieron la experiencia en sus redes sociales. Por su parte, Taylor Swift aprovechó la ocasión para compartir una frase de una de las canciones de su próximo álbum, The Tortured Poets Department, en donde habla del eclipse. Recordemos que en menos de dos semanas, la artista estadounidense publicará sus nuevas canciones y esto provocó el entusiasmo entre sus fanáticos.

¿Qué dice la frase del nuevo tema de Taylor Swift?

La cantante posteó un video en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje en una máquina de escribir: “Crowd goes wild at her fingertips. Half moonshine, full eclipse” (“La multitud enloquece a la punta de sus dedos. Mitad, brillo de luna, eclipse total”).