Tamara Pettinato dio positivo de coronavirus

"Quinto test que me hago. Esta vez di POSITIVO", precisó en su posteo. Y agregó que el contagio se produjo en sus actividades laborales.

"Me contagie trabajando como muchos de mis companeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un domino interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden", comentó.

Y precisó sobre los síntomas: "No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden ojos y la garganta, tuve fiebre... pero lo peor es el miedo de no saber como va a reaccionar tu cuerpo".

"No se relajen asi no pasan por esta mierda, ni ponen en riesgo a los que quieren", finalizó Tamara.