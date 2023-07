Tamara Báez y su hija visitaron a L-Gante, que sigue detenido

Así las cosas, mientras pasan los días y Elián Valenzuela sigue detenido, en las últimas horas Tamara Báez no dudó en ir junto a su hija a la DDI de Quilmes para visitar a ex su ex pareja.

Tamara Báez y Jamaica visitaron a L-Gante preso.jpg

Y fiel a su estilo, la influencer no dejó de fotografiarse desde su auto mostrando el look elegido para reencontrarse con L-Gante con el centro de detención detrás suyo. Así como también retrató a Jamaica sonriendo y jugando con unas monedas, minutos antes del reencuentro familiar.

En tanto, Tamara tampoco dejó de compartir la pancarta pintada por el grupo de amigos de L-Gante con su retrato y una más que contundente frase de apoyo: "Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están".

Conmovido: el contenido de la carta de L-Gante a su hija y a su ex

Mientras sigue esperando por su libertad, a una semana y media del allanamiento y detención, y tras su descompensación a causa de un estado gripal, L-Gante le hizo llegar sus más sinceros sentimientos a dos de las mujeres más importantes de su vida: su hija Jamaica y la mamá de ella, su ex Tamara Báez.

Así lo hizo saber la propia Tamara desde sus Instagram Stories, al compartir con sus 460 mil seguidores el reciente mensaje que Elián Valenzuela escrbió de puño y letra para ella y la pequeña.

“Tami y Jami, las extraño y las amo, nos vemos” puede leerse entre varias hojas de cuaderno dobladas que mostró la influencer, dando a entender que a pesar de estar separada de L-Gante se mantiene firme haciéndole el aguante al padre de su hija y dejó al descubierto sus sentimientos hacia él, con un "Te extrañamos" junto aun emoji de un corazón y una carita angustiada.