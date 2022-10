Tamara Báez ¿Inventó el robo de L-Gante y Wanda Nara a su casa?

“Yo me sentí un poco mal, porque la semana pasada mostramos que a Tamara le habían robado, pero de un día para el otro de repente se volvió a mostrar con todo…”, disparó Estefi, al tiempo que Carmen Barbieri preguntó desconcertada: “¿Le devolvieron las cosas?”.

“Y… L-Gante desmiente todo, dijo que no entró a robar y que él no hizo nada. Yo le re creí a Tamara y me sensibilicé como mujer, pero parece que fue todo mentira y que lo hizo ella porque después no aclaró nada”, detalló la panelista mientras que su compañero aseguró que si es así, “Está totalmente crazy”. En tanto, la conductora intentó justificarla, al analizar: “Capaz que quiere llamar la atención”, pero sus colaboradores sentenciaron: “Sí, pero estamos culpando a L-Gante de algo que no va”.