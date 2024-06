En esa línea, siguió: “No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”.

“Llego, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’”, añadió. Acto seguido, Susana recordó las palabras de “La Pulga” que le generaron ternura: “‘La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa”. Ella le contestó: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

Por último, cerró destacando la excelente relación que tiene con la mamá del capitán de la selección argentina: “Hoy estoy con ella. Estoy con Celia. Es un amor”.