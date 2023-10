Susana Giménez habló en LAM de su pelea con Moria Casán

Sucede que durante un repaso de lo que fueron las grandes figuras que trabajaron con Susana, apareció el nombre de Moria Casán y la actriz no pudo evitar exponer ciertas cuestiones de su relación.

“Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mi. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, deslizó.