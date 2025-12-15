"Stream Conicet: Fondo del mar", ganó el Martín Fierro de Oro

Al anunciar el premio, la presentadora destacó el impacto del proyecto: “Durante 21 días, la expedición del Conicet al fondo del mar logró más de 18 millones de visualizaciones y despertó en grandes y chicos un amor innegable por la oceanografía y la biología marina”.

Visiblemente emocionados, los ganadores agradecieron el reconocimiento y resaltaron el trabajo colectivo detrás de la propuesta. “Gracias a todos. Estos premios son de nuestras familias, de nuestros docentes y de nuestros institutos que nos bancan día a día”, expresó uno de los integrantes del equipo sobre el escenario. En la misma línea, otra de las ganadoras dejó un mensaje con fuerte contenido ambiental: “No se puede conservar lo que no se conoce. Ya conocemos el mar, por favor, todo el mundo a cuidarlo”.

De esta manera, los Martín Fierro de Streaming iniciaron su camino destacando el valor del contenido científico y educativo, y reafirmando el lugar del streaming como una plataforma clave en la comunicación contemporánea.

Consigue respuestas más inteligentes, carga archivos e imágenes y