Asesinaron a un director de Hollywood y su hijo es el principal sospechoso

Nick luchó contra una grave adicción a las drogas desde su adolescencia, pasando por 17 periodos de rehabilitación y hasta viviendo en la calle en algunos momentos. Coescribió la película de 2015 Being Charlie, dirigida por su padre, que se basa libremente en esas luchas, y llevaba sobrio desde los 19 años.

La extensa trayectoria de Rob Reiner

Reiner es un director, productor y actor cuya carrera incluye algunas de las películas más queridas de Hollywood, desde su debut como director en 1984, This Is Spinal Tap, hasta Cuenta conmigo (1986), La princesa prometida (1987), Cuando Harry conoció a Sally (1989) y Misery (1990), entre otras.

Rob nació en el Bronx, Nueva York, en 1947. Su padre fue el legendario comediante Carl Reiner y su madre fue la actriz y cantante Estelle Lebost.

Rob y Michele se conocieron cuando Rob dirigió Cuando Harry conoció a Sally, y la pareja se casó en 1989 antes de tener tres hijos.

A lo largo de su extensa carrera como director, Reiner continuó actuando, apareciendo en películas como Sintonía de amor y El lobo de Wall Street. En televisión, también apareció como él mismo en El show de Larry Sanders, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y Los magos de Waverly Place. También participó en New Girl, Hollywood, The Good Fight y, más recientemente, The Bear.