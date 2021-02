Soledad Fandiño contó que tiene coronavirus

"Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”, comenzó diciendo la conductora de "Santo Sábado" y Santo especial", programa que conduce junto al Pelado López en América.

Luego agregó: “Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido”. Y por último, Fandiño deseó: “Sigamos cuidándonos entre todos”.

PrimiciasYa.com se contactó con Guillermo "Pelado" López y reveló qué pasará con el programa este fin de semana: "Este sábado lo hago yo solo y el domingo viene Gabriel Schultz".