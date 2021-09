Sol Pérez mostró su nuevo emprendimiento con un foto explosiva

Cómo es el perfume que lanzó Sol Pérez

Sobre el producto, la ex Chica del clima detalló: “Un perfume de aroma atrevido, audaz y moderno. Ideal para acompañarte tanto de día como de noche. Las cualidades de su esencia son majestuosas, imponentes, dulces y misteriosas. Seducen al instante a quien las percibe gracias a sus balanceados toques ligeros de notas florales, sutiles destellos de chocolate y cautivante haba tonka. Absolutamente impactante, inolvidable e irresistible".

Sin duda, la ex chica del clima goza de un gran presente profesional, por las mañanas como panelista del aire del "El Trece" en el magazine Nosotros a la Mañana, y por las noches, conduce el noticiero de "Canal 26", sin olvidarnos de sus rutinas de entrenamiento, que comparte en sus historias de Instagram.

De dónde surgió La sobri de Perez

La mediática tiene en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más seguidores, el usuario "Lasobrideperez". Si bien más de uno se lo debe haber preguntado, la mediática aprovechó el verdadero o falso y contó la historia del por qué se presenta bajo ese rótulo allí.

"Cuando empecé a trabajar con mi tío tenía 18 años y todos pensaban que era el gato de mi tío, y por eso me habían metido a trabajar. Mi tío me empezó a decir 'sobri' al aire y ahí me quedó 'la sobri de Pérez', que es mi tío", precisó Sol sobre la historia que identifica sus comienzos en la televisión y el medio, en Uno contra uno, ciclo de TyC Sports.

"Después empecé a laburar por mi cuenta, hacía muchos casting, en algunos me iba bien, en otros no y después le pegué con el clima. Ahí nació la chica del clima", agregó la modelo.

Finalmente, Sol Pérez reveló entre fuertes palabras y a corazón abierto: "Me costó y me cuesta mucho salir de ese pensamiento. Si tenés trabajo es porque sos el gato de alguien. Lamentablemente eso existe, por eso no me gustan los gatos. De ningún tipo. Siempre esfuerzo, estudio y dedicación".