Sofía Clérici explicó por qué filtró información de políticos

“Para los que no me conocen, ese tattoo del brazo de rosas de dólares me lo hice a los 19 años cuando empecé a ahorrar trabajando en un local de ropa y luego en TV y tapas de revistas. A la par, saqué mi marca en 2016″, continuó.

Finamente, lanzó una indirecta, que aparentemente es para Insaurralde. “¡Llegué a donde llegué por mí! Sin joder a nadie a mis 36 años. Y si algo se supo es porque debió ser así por dañarme”, cerró.

sofia clerici posteo.jpg

El dramático momento que vivió Sofía Clérici y su desesperado pedido de ayuda: "Que la rehabiliten"

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Sofía Clérici relató un extraño episodio que vivió en su casa en Nordelta. La modelo contó que encontró una comadreja bebé en un rincón de su casa. Como no sabía qué hacer, la diosa la pidió consejos a sus seguidores.

Lo primero que hizo fue colocar al animal en una caja y cubrió su cuerpo con frazadas para darle calor. Luego, decidió esperar una horas para ver si aparecía la mamá. Al ver que nada ocurría, la morocha optó por llevarla a una veterinaria, especializada en animales exóticos.

“La naturaleza es sabia. La mamá me la dejó porque sabía que yo la iba a cuidar. Fui a comprar una jeringa para darle agua con leche”, contó Clérici en un posteo, donde se ve a la comadreja alimentándose.

Finalmente, la modelo llevó al animalito a un especialista. "La dejé en muy buenas manos del Dr. para que la rehabiliten, la cuiden, le den de comer y todos los cuidados hasta que esté apta para volver a su hábitat natural. Me van a estar contando cómo viene y luego buscarla para llevarla a su lugar”, detalló.