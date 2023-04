Silvina Luna se filmó en diálisis: "Esta máquina me ayuda a vivir"

"Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es", precisó la actriz en su posteo.

"Esta máquina que tengo conectada a mi, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir", remarcó con valentía.

Y explicó: "Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes".

"Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... Esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos!", cerró su mensaje.

Y en el video comentó: "Estoy en diálisis. Es una máquina que está acá y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, que me está ayudando a vivir".

"Lo tomo así, le agradezco a esta máquina e imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Hay muchas personas en la sala y se divide con un biombo de plástico. Tengo cuatro horitas acá", finalizó la actriz.