Silvia Süller terminó una difícil relación con un policía

Y señaló sobre esa relación: “Él jamás estuvo más de una hora en mi casa. Hubo una relación y de golpe, un día me dijo que no quería más... le dije, no sabés hacer las cosas y me dijo que era gay. No sé nada, que era casado, que era soltero, macho, gay. Nada, su vida es una mentira, todo mentira”.

“Me dijo que es gay, esa es una de las cosas que no entiendo, ¿cómo puede ser que ahh y de repente...? No entiendo, todo mal. En enero era el super macho y en febrero nunca más, era gay, no importa pero es lo que me hizo, ¿por qué? Yo llamé a la mujer, a Luciana, para decirle lo que había pasado, el no me dijo que era casado, y hoy no sé si es casado, me enteré que tiene un hijo de 18 años”, relató Silvia Süller.

Y detalló cuando ella le planteó terminar la relación: “Vino a casa y me borró todo del teléfono, no tengo nada, fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron. No sé por qué lo hizo. Yo tenia información de él y soy bocona, le dije ‘elimíname pero yo a vos no, porque en el chat tengo pruebas’ y vino a casa y empezó a tocar mi teléfono y cuando lo veo, no tenía nada”.

“El día que me sacó el teléfono le dije que me lo diera, y me dio un golpe, tengo una marca, me empujó contra un mueble mal y siguió, me borró todo. Voy a hacer la denuncia, si la Rímolo (Gisele) me llevó 30 años y a Soldán lo mandé en cana, ¿les parece que esto lo voy a dejar pasar?”, precisó Silvia.

“Yo no me enamoro de nadie y no lo extraño. Fueron tres meses, nada. Quería que él pasara con el patrullero porque tengo una cosa con el uniforme, me calentaba, pero un touch and go y ni bien entraba dejaba el arma en el mueble apoyada. Hoy, lo defino como un psicópata, mitómano y las va a pagar porque soy rencorosa y vengativa, lo que me hizo no tiene nombre. No tengo fotos de mis hijos ni de mis nietos”, cerró.