Shakira vuelve a tocar en Argentina: cuánto cuestas y cómo conseguir las entradas

Luego de presentarse en dos oportunidades en marzo, se espera que el fin de la gira latinoamericana tenga más de una fecha en Argentina, aunque todavía se confirmó una sola.

"Estoy aquí, Latinoamérica. Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa. Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos", anunció Shakira en sus redes sociales donde enumero con emojis los países donde se presentará: Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina.

"Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa-Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina", celebró.

¿Cómo conseguir las entradas para ver a Shakira?

Según detalló la productora encargada del evento, Fenix Entertainment Group, la preventa será para los clientes de Santander Select Visa y estará disponible a partir de este viernes 4 de julio a las 11:00 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock.

Las entradas tendrán un precio base de $ 125.000 cada una, según detalla el portal oficial. Se espera que haya un campo dividido con asientos preferenciales adelante. Las plateas bajas y las altas sin numerar. También habrá un sector de campo trasero y popular.

Los tickets se pueden conseguir en este enlace. Una vez finalizada la primera etapa, comenzará una segunda preventa Santander Visa, también por 48 horas o hasta agotar stock. Por último, la venta general comenzará martes 8 de julio a las 11 con todos los medios de pago disponibles.

El mensaje de Shakira en su última presentación

"Buenas noches, Buenos Aires, que emoción estar aquí, con ustedes, después de siete años. No saben las ganas de volver a este país que siento tan mío. Definitivamente, no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Buenos Aires, esta noche somos uno", fue el mensaje de cariño con el que Shakira inició su show de marzo.

"En esta ciudad estuvo buena parte de mi vida. Ustedes lo saben", remarcó la artista.

La reconocida artista colombiana es autora de grandes hits como "Ciega, sordomuda", "Ojos así", "Suerte (Whatever, whenever)", "Hips Don't Lie", "Pies descalzos", "Chantaje" y su famosa sesión con Bizarrap conocida como "las mujeres ya no lloran" dedicada a su exmarido, Gerard Piqué.