Shakira le contestó a Piqué: "Orgullosa de ser latinoamericana"

Lo cierto es que Piqué, en un programa de streaming, se refirió a las agresiones virtuales que recibió de los fans de Shakira en este último tiempo y dejó picantes declaraciones.

"Mi ex pareja pues es latinoamericana... Tu no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella... Pero barbaridades miles", dijo el ex futbolista.

Y remarcó sobre estos comentarios que recibió: "No me importa nada, es cero. Porque no los conozco nada, es gente que está ahí, no tienen vida, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots...".

En este contexto, desde su cuenta de Twitter, Shakira recogió el guante ante la repercusión que tuvieron las palabras de su ex en la transmisión, y le contestó de manera contundente: "Orgullosa de ser latinoamericana", sentenció con las banderas de todos los países del Continente.