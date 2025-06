Se supo por qué Karina Jelinek está en crisis con Flor Parise

En tanto, Pampito reveló que tras este último posteo desencadenado en esta última pelea nocturna que también terminó eliminando, Karina Olga Jelinek dejó de seguir en las redes sociales a Parise. ¿Será que no hay vuelta atrás?

image.png

El preocupante posteo de Karina Jelinek que encendió rumores de crisis con Flor Parise

Este fin de semana Karina Jelinek irrumpió en las redes sociales con un misterioso posteo que desató fuertes rumores de crisis con su novia, Flor Parise. Y aunque a los pocos minutos lo eliminó, bastó para que se viralizase.

“Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí”, fue el sorpresivo mensaje que la modelo publicó en sus Instagram Stories, y tras pocos minutos decidió borrarlo.

image.png

Así las cosas, fue Pochi de Gossipeame a quien le llegó la captura que algún seguidor no dudó en hacer y este martes habló sobre el tema en sus redes. “La madrugada del sábado, tipo 3 am, Karina Olga subía esto a sus redes y después eliminaba, ¿habrá o no habrá casorio?”, explicó la instagramer.

“Al mismo tiempo pensé si no habrá pasado [algo] relacionado con su pareja, Flor, y el ex, que es el que estuvo saliendo con Sabrina Rojas”, reflexionó entonces Pochi.

image.png

En tanto, en un segundo posteo Pochi publicó la siguiente historia de Jelinek donde se la ve posando como si nada con Parise y Kennys Palacios de fondo. “Ellas después se mostraron en sus redes como que no ha pasado nada, pero me cuentan que tienen una relación re toxic”, aseguró. ¿Qué habrá ocurrido realmente?