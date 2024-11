Paula Varela explicó que Wanda estaba grabando a La China y que ella saltó al ataque: “¿Qué es esto? ¿Por qué me filmas? Sos una mujer grande”.

Acto seguido, la panelista reveló la tremenda frase que Nara disparó contra Suárez: “No te hagas la zorra. Te esquivé durante años. Ahora quedate tranquila, te podés con mi marido. Ya no me importa. Pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras ”.