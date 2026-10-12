Después de que Valentín hiciera público su doloroso testimonio y de que Gustavo Yankelevich hablara sobre los hechos que habrían atravesado sus nietos, Cris Morena eligió expresarse a través de las redes sociales. Con unas pocas palabras y dos fotos cargadas de significado, la productora dejó en claro que permanece unida a su familia en medio de uno de los momentos más difíciles que les ha tocado vivir.
El mensaje de Cris Morena tras las declaraciones de su nieto
"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió acampañada de una foto