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El mensaje de Cris Morena tras las declaraciones de su nieto

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió acampañada de una foto

Después de que Valentín hiciera público su doloroso testimonio y de que Gustavo Yankelevich hablara sobre los hechos que habrían atravesado sus nietos, Cris Morena eligió expresarse a través de las redes sociales. Con unas pocas palabras y dos fotos cargadas de significado, la productora dejó en claro que permanece unida a su familia en medio de uno de los momentos más difíciles que les ha tocado vivir.

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió, acompañando el mensaje con dos imágenes que reflejan el vínculo que los une. En una de ellas aparece junto a Gustavo y sus nietos mayores durante una celebración familiar.

La publicación llegó luego de que se conocieran detalles de una historia familiar que, según relató Gustavo, permaneció en silencio durante 12 años. El productor explicó que sus nietos habían elegido mantener lo ocurrido en reserva para proteger a su hermana, Azul, y evitar que la situación pudiera perjudicar el proceso judicial.

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En ese contexto, el testimonio de Gustavo también permitió reconstruir el papel fundamental que tuvo Cris Morena cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma. Según contó, fue ella quien advirtió que algo no estaba bien con los chicos y quien le pidió que estuviera atento a sus comportamientos. A partir de esa advertencia, él comenzó a observar con mayor detenimiento lo que sucedía y dio los primeros pasos de una batalla judicial contra Darío Giordano.

Otro de los aspectos que el productor destacó fue la postura que adoptó la familia materna, que se mantuvo al lado de Franco y Valentín durante el difícil proceso. Según su relato, el acompañamiento de ese entorno contrastó con la actitud de la familia paterna, cuyos integrantes respaldaron inicialmente al progenitor.

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