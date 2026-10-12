El mensaje de Cris Morena tras las declaraciones de su nieto

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió, acompañando el mensaje con dos imágenes que reflejan el vínculo que los une. En una de ellas aparece junto a Gustavo y sus nietos mayores durante una celebración familiar.

La publicación llegó luego de que se conocieran detalles de una historia familiar que, según relató Gustavo, permaneció en silencio durante 12 años. El productor explicó que sus nietos habían elegido mantener lo ocurrido en reserva para proteger a su hermana, Azul, y evitar que la situación pudiera perjudicar el proceso judicial.