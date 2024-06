Salió a la luz la insólita excusa de Luciano Castro a Flor Vigna mientras se enviaba mensajes con Siciliani

En Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen ventiló el pretexto del galán cada vez que le llegaba una notificación de la ex de Adrián Suar. “Lo que a mí me han contado es que cuando Flor descubre que él estaba en demasiado contacto con Siciliani, puso una excusa que Flor le creyó en su momento. Le dijo que estaba en plena creación de una obra de teatro y que por eso hablaban tanto, que estaban armando un proyecto artístico. Incluso, Luciano, ante las preguntas de Flor le habría dicho algo así como ‘no te hagas la cabeza al pedo’”, comentó al aire de su ciclo.

La semana pasada, fue Vigna quien chicaneó al galán por el mal momento que le hizo pasar durante su romance, que duró dos años. “Los mensajes entre ellos existían desde antes. Espero que nunca más me pase. Las cosas son quizás un poco más complejas, pero prefiero guardármelo. Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”, dijo ante LAM (América).