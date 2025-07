Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro y el actor irá la Justicia

Embed

Pero eso no fue todo. “Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo porque trabajando, aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen y yo los elijo siempre”, concluyó visiblemente molesta con Luciano Castro, quien debido a sus compromisos teatrales se le hizo imposible llegar al festejo.

En tanto en otra postal, se la pudo ver a Sabrina Rojas abrazando a su hija frente a la torta blanca de dos pisos con dos bolas de boliche y el número 12 como adorno, sobre la que escribió: "Con este abrazo puedo asegurar que me siento todopoderosa"; al tiempo que una tercera foto de ella bailando, lanzó: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mi. Disfrutando a mis hijos y mi vida”.

Y completó filosa: "Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice carrgo, soportando y disimulando, porque para mis hijos las vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha. Sí, me amo, amo la vida. Y cando no te queda otra te das cuenta que sola podés con todo y encima sos feliz".

Tras ello, este lunes por la noche fue Ángel de Brito quien reveló en LAM (América TV) que a Luciano Castro no le cayó para nada bien este reclamo virtual y a la vista de todo el mundo, por lo que habría decidido ponerle un freno legal a su ex.

IG Sabrina Rojas cumpleaños Esperanza.jpg

“Cautelar para Sabrina Rojas para que no hable más de temas de familia que incluya a los hijos, que son grandes ya, pero son menores de edad. Luciano va a la Justicia y le mete una cautelar. Hoy aprovechen en Pasó en América porque llega en cualquier momento”, anunció entonces el conductor.

Al tiempo que Marcela Feudale comentó que desde el entorno de Castro le explicaron que el actor le había pedido a Sabrina cambiar la fecha del cumpleaños de su hija para poder ir, pero Rojas no habría querido o podido trasladar la fecha, motivo por el que Luciano no tuvo más remedio que cumplir con una presentación teatral pautada con mucho tiempo de anticipación.