Romina Gaetani, a los besos con su nuevo novio

Asimismo, el caballero, algunos años mayor que Gaetani a juzgar por las imágenes, lleva una vida completamente alejada de los medios y las redes sociales. Con apenas algo más de 800 seguidores en su cuenta privada de Instagram, el novio de Romina tampoco tiene descripción alguna en su biografía. ¡Una verdadera relación misteriosa!

Romina Gaetani abrió su corazón y habló sobre su deseo de ser madre: "Por más que rece..."

En octubre del año pasado, Romina Gaetani estuvo en Noche al Dente (América TV), donde habló sobre el deseo de ser madre y reveló que es algo que le "encantaría".

"¿Qué te pasa con la maternidad?", le consultó al principio Fer Dente. "Tengo muchas amigas que son madres. Es algo que me gustaría, soy familiera, me gustaría formar una familia. No quiero empujar para que eso suceda", comenzó diciendo.

"Creo que si el universo todavía me está dejando tranquila o con algún novio que entra y se va es porque todavía tengo que aprender algunas cosas. Me encantaría ser madre", reiteró.

"Por más que rece, por más que pida, comprendo que no tiene que ver con la cabeza sino con el alma, es decir, quizás la vida -y confiar en el proceso de la vida- si quiere que sea madre lo voy a ser y si no, tendrá mejores cosas para mí", reflexionó Gaetani muy profunda.

Más adelante, la artista habló del mandato que sienten las mujeres sobre la maternidad. "Andá a saber lo que me depara el destino y no quiero centrarme en 'quiero ser madre, quiero ser madre'. Además, las mujeres tenemos que sacarnos ese mandato. Y también me doy cuenta de que quiero ser madre por el mandato. Me hago cargo de eso. Me quiero correr de eso para ser más sabia", opinó.

"Una puede maternar de distintas maneras", cerró Gaetani.