Rodrigo de Paul habló como nunca de Tini Stoessel

Y remarcó sobre el inicio de su romance con Tini: "Lo que digo es porque hay un sustento atrás. Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia y yo no la conocía a Tini, cosas que se pueden comprobar, ella no pisó Italia ni yo Argentina".

Sobre el vínculo con su ex, en tanto, aclaró: "Con Camila nos separamos en buenos términos, buscan un morbo pero todas las parejas se separan. Hay un tema económico que los dos decidimos llevarlo a alguien que sepa del tema. Queríamos mantener una buena relación por nuestros hijos".

"Los dos empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación súper normal. Ella está con un chico que fue al cumple de Bautista, estaba mi familia y súper bien. Es una separación, hay una demanda y nada más. La relación entre nosotros en buena, no nos llevamos mal para nada, rehízo su vida y yo estoy rehaciendo la mía", agregó Rodrigo de Paul.

Y dejó en claro: "Que digan que no pago la cuota de mis hijos no me gusta, jamás lo haría, ni por ellos ni por Camila. Está súper claro la relación que tengo con ella, no nos llevamos mal para nada. ¿Qué de todo lo que dijeron pudieron comprobar? Cero".

¿Tini Stoessel va a acompañar a Rodrigo de Paul al Mundial de Qatar?

"No sé, también salió eso. Me encantaría que ella me pueda acompañar en un evento tan importante pero ella tiene muchos shows y no sé cuándo termina. Ale, el papá, se estaba recuperando y me gustaría también que puedan ir. Su hermano también. No tocamos ese tema, pero sí me gustaría obviamente que vengan con mi familia", aclaró el futbolista sobre la posibilidad que Tini Stoessel lo acompañe al Mundial de Qatar.