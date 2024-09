Revelan el mensaje de García Moritan a sus amigos para admitir sus infidelidades

"Hubo una que me tiro la goma pero no me la cogí", fue la manera en la que el político se refirió a lo sucedio con una de las tantas mujeres que engaño a su mujer.

¡Ay por dios que horrible!, lanzaron las panelistas, a lo que Yanina, mirando a cámara, manifestó: "Es un idiota" e hizo referencia a que "debe estar hablando del listadito que hicimos, aparte sigue hablando y se hace el canchero,"

"Habla del listadito que hice, de la peluquera, la política, la periodista política, una de esas tres o la que tiene Pepe", una de esas tres, evidentemente le tiro la goma, o ¿cómo se dice?, ¡se le dice un felatio?