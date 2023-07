Reapareció Wanda Nara y mostró cómo vivió esta semana

Wanda 1.jpg

Como era de esperar, en apenas unos pocos minutos la publicación se llenó de corazones y todo tipo de comentarios amorosos hacia la rubia que, de a poco y ya en tratamiento, comienza a retomar su interacción con su enorme fandom.

El firme consejo que le dieron a Wanda Nara de cara a su complicado diagnóstico médico

La salud de Wanda Nara tomó estado público luego de que la conductora estuviera internada durante varios días realizándose estudios y de que el periodista Jorge Lanata asegurara que su diagnóstico era leucemia.

Y en este contexto, en Socios del espectáculo, Aníbal Pachano reflexionó sobre sus propios problemas de salud en el pasado y aprovechó para enviarle públicamente un consejo a Wanda Nara.

“El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia”, arrancó diciendo el artista.

“Entendí que esto llegó por un estrés, o por pasarme de rosca, o por no cuidarme o no atenderme… Todo esto sumado a una mezcla de adicciones. Pero me hice cargo de mi propia enfermedad. Tomé responsabilidad. La gente es ignorante emocional: eso es no tener empatía, no entender al otro”, observó Pachano en un claro mensaje contra Lanata.

Sobre el diagnóstico de Wanda Nara que estaría al caer, Aníbal destacó: “Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos”.