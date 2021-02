Raul Rizzo fue internado por coronavirus

El septiembre del año pasado, el actor había sido criticado por un video que se viralizó en las redes, en el que aparecía con un disfraz, bailando en la calle con otro grupo de personas en una supuesta “fiesta del covid”. Dicha grabación había sido en mayo cuando todavía regía la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En Los ángeles de la mañana, la periodista Andrea Taboada habló con el actor, quien se defendió y dio su versión de los hechos: “Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y, después, ponían un poco de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones... Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y desde la vereda. Nada más. Eso es todo”.

Además, Rizzo insistió en que, en este caso, “no se rompió ninguna cuarentena y no hubo ningún infectado”. Y se preguntó por qué salían a la luz esas imágenes a tres meses de haberse realizado esa celebración. “Hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan... ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo”, señaló el actor.

Por otra parte, una situación similar atraviesa su colega Carmen Barbieri, quien se contagió de coronavirus y está internada en la clínica Zabala del barrio de Belgrano. La flamante participante de Masterchef Celebrity 2 se habría contagiado COVID-19 a mediados de enero, durante una reunión de producción del ciclo y días más tarde tuvo que ser internada por una neumonía. Su jefa de prensa, Martina Valía, confirmó que fue trasladada a una sala de terapia intensiva y que está en coma farmacológico.

Según dijo Federico Bal en diálogo con Marcelo Polino, en las últimas horas la capocómica tuvo una leve mejoría. “Mamá está bien”, dijo el actor. Luego, explicó: “Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico donde cada día son mejores noticias”. Además, señaló que una de las cosas que más le dolía era no poder acompañarla de manera presencial, debido a los protocolos que rigen en los hospitales para evitar la propagación del virus.

Otro caso que genera angustia es el cuadro de salud de Sergio Lapegüe. El conductor dio positivo de coronavirus luego de regresar de unas vacaciones familiares en República Dominicana e ingresó al Sanatorio Juncal de Temperley –en la zona Sur de Buenos Aires–, por ser considerado paciente de riesgo por ser asmático.

Tras 10 días de internación, debió ser trasladado a terapia intensiva. La información la dio a conocer este martes su mujer, Silvia –más conocida como Bochi–. Lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, red social en la cual viene comunicando la evolución de su marido. “Anoche pasó a terapia intensiva. La tomografía de ayer dio un poco más de inflamación en sus pulmones”, contó, e indicó que el periodista también volvió a presentar fiebre. “Y no oxigenaba bien”, agregó, y detalló que “su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos”.

“Está muy agotado física y anímicamente”, agregó sobre el ánimo del querido conductor, con quien solo mantiene comunicación a través de su celular. Silvia concluyó el comunicado con unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que le brindan mensajes de apoyo y que le desean una pronta recuperación a su marido. “Gracias por tanto amor”.