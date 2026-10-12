"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > fin de semana

El fin de semana largo movilizó a 1,4 millones de turistas y pero cayó el gasto

Según un relevamiento de CAME, 1.490.400 personas viajaron por el país durante el feriado, un 3,5% más que en 2025. Sin embargo, las estadías fueron más cortas y el impacto económico registró una caída real del 2,2%.

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de viajeros creció un 3,5% en comparación con el mismo feriado de 2025, aunque el movimiento económico total cayó en términos reales.

Uno de los datos más destacados del informe fue la reducción de la estadía promedio. Mientras que el año pasado los turistas permanecían dos días en sus destinos, durante este feriado el promedio descendió a 1,8 días, lo que representó una baja interanual del 10%.

Esta tendencia reflejó un cambio en los hábitos de viaje, con una mayor presencia de escapadas breves y decisiones orientadas a aprovechar los días de descanso sin extender demasiado la permanencia. La menor cantidad de noches de alojamiento y la duración más corta de los viajes condicionaron el impacto económico general.

Te puede interesar...

En cuanto al consumo, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900, con un incremento real del 5% respecto de 2025, una vez descontada la inflación interanual del 22,1%. Sin embargo, el gasto total registró una caída real del 2,2%, pese a que viajaron más personas y el desembolso diario individual fue mayor en términos reales.

El transporte aéreo también mostró un movimiento importante durante el feriado. Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas.

Entre los destinos más elegidos por quienes viajaron en avión se encontraron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.

El relevamiento también volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo más selectivas. En este escenario, el turismo mantuvo su capacidad de movilizar viajeros durante los fines de semana largos, aunque con permanencias más cortas y un impacto económico que no logró superar al del año anterior en términos reales.

Temas

Te puede interesar