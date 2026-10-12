El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de viajeros creció un 3,5% en comparación con el mismo feriado de 2025, aunque el movimiento económico total cayó en términos reales.
El fin de semana largo movilizó a 1,4 millones de turistas y pero cayó el gasto
Según un relevamiento de CAME, 1.490.400 personas viajaron por el país durante el feriado, un 3,5% más que en 2025. Sin embargo, las estadías fueron más cortas y el impacto económico registró una caída real del 2,2%.