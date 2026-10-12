La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines comenzará este lunes su camino en los World Skate Games 2026. El equipo nacional enfrentará a Francia desde las 17:45, en Asunción, Paraguay, en el inicio de la fase de grupos del campeonato mundial.
Argentina debuta ante Francia y Canal 8 transmite en vivo
La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines comenzará este lunes su camino en los World Skate Games 2026. El equipo nacional enfrentará a Francia desde las 17:45.