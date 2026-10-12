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Argentina debuta ante Francia y Canal 8 transmite en vivo

La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines comenzará este lunes su camino en los World Skate Games 2026. El equipo nacional enfrentará a Francia desde las 17:45.

La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines comenzará este lunes su camino en los World Skate Games 2026. El equipo nacional enfrentará a Francia desde las 17:45, en Asunción, Paraguay, en el inicio de la fase de grupos del campeonato mundial.

El partido podrá verse en directo por la pantalla de Canal 8, que contará con el enviado especial Martín Fernández para llevar toda la información desde Paraguay, con detalles de la previa, el desarrollo del encuentro y la participación de los representantes argentinos en la competencia internacional.

El seleccionado nacional buscará comenzar con un triunfo en un torneo que reúne a las principales potencias del hockey sobre patines. Tras el debut frente a Francia, Argentina tendrá otros dos compromisos en la fase de grupos: el martes 13 de octubre se medirá con Angola, a las 20, y el miércoles 14 enfrentará a Chile, en el mismo horario.

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Un seleccionado con fuerte presencia sanjuanina

El equipo argentino está dirigido por José Luis Páez, acompañado por Diego Mir y Reinaldo García. El plantel está integrado por 12 jugadores, de los cuales 10 son sanjuaninos, una muestra de la importancia que tiene la provincia en el desarrollo del hockey sobre patines nacional.

Entre los nombres destacados aparecen Lucas Ordóñez, Gonzalo Romero, Facundo Bridge, Danilo Rampulla, Ezequiel Mena y Franco Platero, jugadores con experiencia en competencias locales e internacionales y protagonistas de distintas ligas europeas.

Con una importante base sanjuanina y el objetivo de competir por el título mundial, Argentina pondrá en marcha este lunes su participación en Asunción. Los hinchas podrán seguir el estreno del seleccionado por Canal 8, con la cobertura especial de Martín Fernández desde Paraguay.

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