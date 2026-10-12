Argentina debuta ante Francia y Canal 8 transmite en vivo

El partido podrá verse en directo por la pantalla de Canal 8, que contará con el enviado especial Martín Fernández para llevar toda la información desde Paraguay, con detalles de la previa, el desarrollo del encuentro y la participación de los representantes argentinos en la competencia internacional.

El seleccionado nacional buscará comenzar con un triunfo en un torneo que reúne a las principales potencias del hockey sobre patines. Tras el debut frente a Francia, Argentina tendrá otros dos compromisos en la fase de grupos: el martes 13 de octubre se medirá con Angola, a las 20, y el miércoles 14 enfrentará a Chile, en el mismo horario.