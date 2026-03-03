Estos son los servicios de transporte escolar autorizados

Verificar que el niño utilice el cinturón de seguridad durante todo el trayecto.

Respetar las paradas establecidas, evitando esperar a los niños en lugares que obliguen el cruce riesgoso de la calzada.

Instruir a los menores sobre la importancia de acatar las órdenes del chofer y evitar movimientos bruscos dentro de la unidad.

A continuación, se detalla la nómina de los prestadores que se encuentran en regla y bajo la supervisión de la Secretaría de Tránsito y Transporte: