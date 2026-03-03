El Ministerio de Gobierno informa a la comunidad educativa sobre la importancia de contratar servicios de transporte escolar que cuenten con la debida autorización provincial. Con el objetivo de erradicar la prestación de servicios ilegales y asegurar estándares de seguridad rigurosos, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha puesto a disposición el listado oficial de unidades y conductores que han cumplimentado con las revisiones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente.
Estos son los servicios de transporte escolar autorizados
Para que un transporte se considere autorizado y seguro, el Ministerio de Gobierno recuerda que los padres deben exigir la siguiente documentación y verificar las condiciones del vehículo.