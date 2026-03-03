"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > transporte

Estos son los servicios de transporte escolar autorizados

Para que un transporte se considere autorizado y seguro, el Ministerio de Gobierno recuerda que los padres deben exigir la siguiente documentación y verificar las condiciones del vehículo.

El Ministerio de Gobierno informa a la comunidad educativa sobre la importancia de contratar servicios de transporte escolar que cuenten con la debida autorización provincial. Con el objetivo de erradicar la prestación de servicios ilegales y asegurar estándares de seguridad rigurosos, la Secretaría de Tránsito y Transporte ha puesto a disposición el listado oficial de unidades y conductores que han cumplimentado con las revisiones técnicas y administrativas exigidas por la normativa vigente.

Requisitos de cumplimiento obligatorio

Para que un transporte se considere autorizado y seguro, el Ministerio de Gobierno recuerda que los padres deben exigir la siguiente documentación y verificar las condiciones del vehículo:

  • Seguro de Responsabilidad Civil: La unidad debe poseer una póliza específica para transporte escolar con una cobertura de $676.000.000.
  • Habilitación de la Secretaría: Es indispensable que el vehículo exhiba el cartón de habilitación y el certificado de desinfección actualizado.
  • Identificación Visual: Los transportes autorizados deben estar pintados obligatoriamente de colores blanco y naranja, contar con el número de capacidad máxima de pasajeros permitida.
  • Documentación del Chofer: Se debe constatar que el conductor posea Licencia de Conducir Profesional vigente y figure en el listado de personal declarado ante la autoridad de transporte.

Recomendaciones para el uso del servicio

Más allá de la legalidad del vehículo, el Ministerio de Gobierno solicita a los adultos responsables dar seguimiento al comportamiento de los menores y al cumplimiento de las normas de tránsito:

Te puede interesar...

Verificar que el niño utilice el cinturón de seguridad durante todo el trayecto.

Respetar las paradas establecidas, evitando esperar a los niños en lugares que obliguen el cruce riesgoso de la calzada.

Instruir a los menores sobre la importancia de acatar las órdenes del chofer y evitar movimientos bruscos dentro de la unidad.

A continuación, se detalla la nómina de los prestadores que se encuentran en regla y bajo la supervisión de la Secretaría de Tránsito y Transporte:

55125067134_bc76714cda_k (1)

Temas

Te puede interesar