Qué hay detrás de los rumores de crisis de Coti Romero y el Cone

Me dijeron que hace un mes están en crisis”, confió Berardi y admitió que tras hablar con ella, Coti justificó la curiosa actitud diciéndole que “ella decidió no subir tantas cosas juntos porque siente que le afecta mucho todo lo que se decía en las redes sociales. O si ella no subía algo, ya se estaba especulando con que estaba en crisis”.

Pero inmediatamente agregó: "A mí, por otro lado, me dicen que están en la cuerda floja. Están en crisis”. Y detalló: “A él lo vieron en la Bresh solo y ya se habla de una bailarina que él tendría. Es una bailarina nueva que nunca se la vio en la pista”, deslizó Estefi. “No digo que están juntos. Estaba la chica ahí y son compañeros de trabajo”, concluyó picante dejando entrever que el posible motivo de la crisis de Coti y el Cone.

Julieta Poggio confesó la actitud que más le molestó de Coti Romero y si hay posibilidad de reconciliación

Julieta Poggio y Coti Romero tenían una buena relación en la casa de Gran Hermano 2022 que se vio finalizada de manera abrupta de un día para el otro y terminó casi de manera irreconciliable.

Lo cierto es que a unos meses de aquella convivencia en el reality, Poggio se refirió a esa amistad que había con Coti y fue tajante a la hora de ser consultada por una posible reconciliación con la correntina.

"Lo que me dolió no fue la jugada (en el programa), fueron otras cosas que quizá salieron en algunos clips de cuando éramos amigas, cosas feas que dicen sobre mí", dijo Disney en charla con Pablo Agustín.

Y remarcó firme sobre una posible charla con la correntina para arreglar tantos: "No tengo intenciones de hablar por esto que te digo. Tengo un video de clips todas juntas".

"No tengo problema en reunirme, fuimos amigas y pegamos buena onda desde un principio. Cuando vi a Coti y Dani (Daniela Celis) dije que iba a ser amigas de ellas y bueno después pasó lo que pasó", cerró Julieta.