Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas de la farándula argentina. Si bien se dedican a diferentes ámbitos artísticos, la artista y el conductor han logrado amalgamar sus vertiginosas vidas y no tardaron en convertirse en una dupla admirada por todos.
El romántico posteo de Pedro para Lali en su cumpleaños 34
El conductor de Gelatina no dudó en mostrar todo su amor para con la artista y se dejó ver sumamente tierno junto a ella en dos historias de Instagram.