El romántico posteo de Pedro para Lali en su cumpleaños 34

El conductor de Gelatina no dudó en mostrar todo su amor para con la artista y se dejó ver sumamente tierno junto a ella en dos historias de Instagram.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman, sin lugar a dudas, una de las parejas más queridas de la farándula argentina. Si bien se dedican a diferentes ámbitos artísticos, la artista y el conductor han logrado amalgamar sus vertiginosas vidas y no tardaron en convertirse en una dupla admirada por todos.

Lo cierto es que, este viernes 10 de octubre, la intérprete de "Fanático" está cumpliendo sus 34 años y su novio no dudó en desplegar todo su romanticismo, sin ser el clásico empalagoso. Primeramente, compartió una foto de Lali junto a uno de sus gatos y escribió: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana", compartió el joven referente del peronismo, acompañando el mensaje final con un emoji de corazón.

Luego, compartió un romántico y sensual video juntos, donde se puede ver a la estrella mundial envuelta en los brazos de Rosemblat, mientras se demuestran todo el amor que se tienen con besos y palabras en la playa. Allí, colocó la breve pero contundente frase "Te amo" y arrobó a su novia, de quien afirma estar profundamente enamorado.

