Qué dijo Nicole Neumann de los rumores sobre su embarazo

En este contexto, Nicole Neumann rompió el silencio y enfrentó este rumor de embarazo en diálogo con el portal TN Show.

La madre de Indiana, Allegra y Sienna reconoció no saber de dónde salió este rumor y aseguró: “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.

Y remarcó al respecto: “No me parece algo que corresponda que nadie dé por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada".