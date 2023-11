Qué dijo Manu Urcera sobre tener un hijo con Nicole Neumann

Entrevistado por Catalina Dlugi en el programa radial "Agarrate Catalina", Urcera abrió su corazón para confesar, entre otras cosas, que fue la forma de ser de la modelo lo que lo enamoró perdidamente, así como de la premisa que tienen con Nicole para no enredarse en dimes y diretes mediáticos.

"Niki les da todo a las hijas y les da prioridad, desde el día uno lo hablamos. Ella me dijo desde el primer día somos cuatro y yo lo tenía claro y quizá no me hubiese enamorado de una persona que no tome esa postura, porque el día de mañana cuando tengamos un hijo no me gustaría que la madre de mi hijo no fuera así” confesó un Manu Urcera completamente sincero.