Qué dijo Érica Rivas sobre su salida de Casados con hijos

"Re quería hacerlo. Casi soy la única que estuve siempre feliz con mi personaje y orgullosa también", comentó Rivas en una nota con Filo News y remarcó que su salida tuvo que ver con una decisión por parte de la producción de la obra: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista".

En la nota, la actriz reveló que se enojó mucho cuando se enteró que trascendió en TV un mail que ella envió a los guionistas. "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", recordó.

Rivas indicó que lo que desencadenó su salida fueron los reclamos que ella presentó. "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevo... porque soy un grano en el orto", sentenció.