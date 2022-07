Qué dijo Andrés Calamaro tras el supuesto plagio de la China Suárez

El análisis de Andrés Calamaro con el que niega rotundamente que Lo que dicen de mí, de la China Suárez, sea una copia de su exitazo 'Flaca'.

"Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica... Es un instrumenta con voces grabadas", continuó y sumó "La primer melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk...".

Y para finalizar su exquisito análisis musical, desde su cuenta fantasma Andrés Calamaro aseguró que "La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes en los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda". Y repitió que la letra "Es lo que menos importa"... es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan. A no no song", dándole la derecha a la China Suárez.