Volkswagen Yacopini te regala una carga de combustible con el primer service

Lo interesante es que no importa en dónde hayas comprado tu vehículo, Yacopini ofrece el servicio de postventa oficial de la marca y podés aprovechar las prestaciones de excelencia y, además, acceder a una bonificación

Postventa como valor agregado

Para Alberto Brenot Torrubia, gerente de Postventa de Yacopini Sud, la clave de la propuesta está en la confianza que brinda el servicio oficial: “En Volkswagen la postventa es cada día más importante. Nosotros en el concesionario nos aseguramos que tu Volkswagen esté siempre en condiciones con los servicios de mantenimiento obligatorio, con los servicios de mecánica rápida, servicios exprés, chapería y pintura, y todo lo relacionado con el mantenimiento correcto de tu auto”.

El ejecutivo destacó que todos los vehículos de la marca cuentan con servicios de mantenimiento bonificados de fábrica.

· El primer service está incluido sin costo en toda la gama.

· Modelos como Tiguan y el nuevo Vento llegan a ofrecer hasta tres servicios gratuitos.

“Hoy todo el portfolio de productos Volkswagen tiene mínimamente un servicio bonificado”, subrayó Brenot.

Una promoción exclusiva para San Juan

Con el objetivo de celebrar la llegada del concesionario a la provincia, Yacopini lanzó un beneficio adicional para los clientes que realicen el service oficial.

En este sentido, Brenot, detalló: “la promoción consiste en regalar a nuestros clientes el tanque lleno de su vehículo para todos los que hagan un servicio de mantenimiento obligatorio.

Vale destacar que esto aplica para todos los autos que están en periodo de garantía, ya sea el primero, segundo o tercer servicio. El tope máximo para el regalo de combustible es de $70.000”. Recordar que para solicitar un turno, se debe ingresar a territorioyacopini.com.ar

Yacopini San Juan

Garantía extendida y plan de mantenimiento

El directivo recordó también que la marca cuenta con un respaldo diferencial en su política de garantía. Es que, todos los vehículos Volkswagen tienen 3 años o 100.000 kilómetros de garantía (lo que ocurra primero).

En cuanto a la Amarok, uno de los vehículos más vendidos, ofrece 5 años o 150.000 kilómetros, convirtiéndose así en una de las camionetas con mayor cobertura del mercado.

Además, el plan de mantenimiento de la marca exige realizar un service cada 15.000 kilómetros en autos mientras que en la Amarok debe realizarse casa 10.000 kilómetros. .

Sobre este último punto, Brenot agregó: “Este servicio de mantenimiento debe ser realizado en un concesionario oficial de la marca. No importa si es en el que compraste el auto, lo importante es que sea oficial. Es decir, si compraste tu Volkswagen en A, no es obligatorio que hagas el service en A, podés hacerlo también en B o en C, siempre que sean concesionarios oficiales”.

Más que un beneficio puntual

La apertura de Yacopini en San Juan significa que los clientes locales ya no deberán trasladarse a otras provincias para acceder al respaldo del concesionario número uno de Cuyo. Mantenimiento confiable, servicios rápidos, talleres especializados y beneficios exclusivos conforman la propuesta que llega para quedarse.

“Nosotros en el concesionario nos aseguramos de que el auto esté siempre en condiciones con los servicios de mantenimiento obligatorio, mecánica rápida, exprés, chapería y pintura, y todo lo relacionado con el cuidado correcto del vehículo”, concluyó Brenot.

Yacopini en San Juan

El concesionario está ubicado estratégicamente en la transitada esquina de Paula Albarracín de Sarmiento al 699, en el mismo predio donde durante años funcionó la histórica bodega Vinos Maravilla.

Esta transformación no solo marca un hito para la compañía, sino también para el mercado automotriz sanjuanino, que suma un actor de peso en la región.

La construcción del espacio, refleja el compromiso de Territorio Yacopini con el desarrollo local y con brindar a los clientes una experiencia de primer nivel: desde la compra de un 0km hasta el servicio integral de postventa, todo pensado para acompañar al cliente en cada etapa de su vínculo.